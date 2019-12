Appelbomen gerooid in Harelbeke

In Harelbeke heeft fruitteler Wolfcarius al zijn appelbomen gerooid, langs de Gentsesteenweg. Honderden bomen maken plaats voor andere, van een nieuw soort appelen.

Wie geregeld passeert langs de boomgaard heeft allicht vreemd opgekeken de voorbije dagen. De appelbomen hebben plaatsgemaakt voor een open vlakte. In de plaats komen nieuwe appelbomen, van een nieuwe appelsoort, de coryfee. Die is vergelijkbaar met de Pink Lady, maar wordt dus hier geteeld. Pas over twee jaar kan de teler de eerste appels oogsten.