App redt maaltijden van de vuilnisbak

De feestdagen, dat betekent lekker maar vaak ook te veel eten. En dan vliegen voedselresten dikwijls in de vuilbak. Voedselverspilling dus en om dat tegen te gaan lanceerde Jonas Mallisse uit Kachtem een idee uit Denemarken ook in ons land: de ‘too good to go’-app.

Voedingszaken kunnen zo maaltijden die anders in de vuilnisbak gekieperd worden alsnog verkopen. “We hebben dit jaar zo’n 150.000 maaltijden gered. We hebben plannen gemaakt en proberen er volgend jaar 1 miljoen te redden.”

Voedingszaken die overschotten hebben kunnen die via de app aan een derde van de prijs aanbieden. In heel het land doen al zo’n 1500 zaken mee. Het zijn slagers, bakkers, vishandelaars, supermarkten of traiteurs. In Kortrijk gaat het om 50 handelaars, Brugge heeft er 56, Oostende 48 en Roeselare 34.

Geïnteresseerde handelaars kunnen surfen naar toogoodtogo.be voor meer info.