App maakt het werk van de kelner stuk veiliger

Elke tafel krijgt een unieke qr-code en met je smartphone scan je die in. Je krijgt dan meteen de menukaart van de zaak te zien. Er is dus geen gedoe met geplastificeerde menukaarten en die moeten ook niet ontsmet worden na gebruik.

Op maat van de zaak

De app Ober is eigenlijk een soort digitale butler. Hij verschilt van andere omdat ze echt op maat van de zaak wordt gemaakt, met een gepersonaliseerde menukaart. De eigenaar van de zaak krijgt de bestelling in realtime te zien op zijn i-pad of gsm aan de kassa en kan meteen aan de slag. Het bestellen maar ook het betalen verloopt volledig digitaal. Rib’s en Beer in Kortrijk is één van de horecazaken die straks met die applicatie aan de slag wil gaan.