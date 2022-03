App laat mensen in de buurt elkaar helpen: "Ouderen hebben nood aan thuiszorg"

Zorggroep Curando vzw lanceert een applicatie die mensen uit de buurt dichter bij elkaar moet brengen. Mensen komen zo met elkaar in contact om te helpen bij kusjes, shoppen of met een babysit. "Mensen willen langer thuis blijven wonen en hebben dan sneller hulp nodig."

Welbi zal in tijdens de opstartfase actief zijn in het ruime werkgebied van Curando, van Knokke-Heist tot Zwevegem in het oostelijke deel van West-Vlaanderen. Via de applicatie kunnen inwoners iemand uit de buurt vinden die hen kan helpen bij klusjes, digitale ondersteuning, inkopen doen of oppassen op de kinderen.

Nood aan thuiszorg

"We merken dat mensen langer thuis willen blijven wonen. Maar zonder hulp wordt dat steeds moeilijker. Welbi moet daarin ondersteunen, ook bij sociaal contact in de buurt", zegt directeur Dirk Lips. "Het kan ook een hulp zijn voor de soms overbevraagde mantelzorgers. Tegelijkertijd kunnen anderen er een centje mee bijverdienen."

Via een zoekopdracht op basis van de locatie en vervolgens op basis van de vraag of het aanbod van de dienst, worden vrager en aanbieder met elkaar in contact gebracht. De afhandeling van de betaling en de administratie verloopt eenvoudig via het platform.

Met Welbi kan je op een fiscaal voordelige manier een centje bijverdienen tot 6.390 euro per jaar. Wie wil helpen bepaalt zelf het uurtarief tussen 2 en 13 euro.

Zes diensten

Het aanbod bestaat uit zes diensten:

Vervoer: naar de kapper, naar het ziekenhuis...

Oppas: zowel nachtoppas bij ouderen als kinderopvang

Klusjes: kleine klussen binnen en buiten, dierenverzorging...

Shoppen: (samen) boodschappen doen, pakjes afhalen...

Babbel: koffiekrans, wandelen...

Digitale ondersteuning: opstarten smartphone, toevoegen printer, instellen nieuwe tv...

Wie geïnteresseerd is, kan terecht via de website of mail of telefonisch via 078/05.01.48

Het project is een co-creatie met Cevi NV, die instaat voor de ontwikkeling van het platform en de app. Het vrouwennetwerk Ferm en de diensten van Ferm, zetten hun schouders mee onder dit initiatief. Mensen die minder vertrouwd zijn met het digitaal gebeuren zullen ook terecht kunnen bij fysieke Welbipunten in alle Curando-huizen.