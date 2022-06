Apothekeres Virginie Derumeaux nieuwe schepen in Izegem

"Gemeenteraadslid Virginie Derumeaux (45) vervangt vanaf september Lothar Feys als N-VA-schepen in Izegem", zo laat de N-VA van Izegem weten in een mededeling.

"Virginie is gehuwd met Kristof Holvoet en is mama van een dochter van elf en twee zonen van tien. Beroepshalve is ze apotheker en baat apotheek De Bosmolens in de Meensesteenweg uit.

Virginie zetelt sinds 2019 in de gemeenteraad, het Bijzonder Comité Sociale Dienst en de raad van bestuur van Zorg Izegem. In 2019 was ze de Izegemse kandidaat op de West-Vlaamse N-VA-lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De eerstvolgende weken worden de bevoegdheden van het vernieuwde College van Burgemeester en Schepenen herbevestigd."