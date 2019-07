Anzegemse cannabiskwekers veroordeeld tot 22 maanden celstraf

De bal ging aan het rollen dankzij de eigenares van de woning in Anzegem die door het koppel gehuurd werd. Zij alarmeerde de politie nadat ze verdachte gedragingen had opgemerkt aan het onbewoonde huis. Er volgde een huiszoeking waarbij de agenten een plantage in opbouw ontdekten. Uit verder onderzoek bleek dat het koppel ook al cannabis kweekte in een huis in Deinze. Daar werden 757 wietplanten aangetroffen op zolder.

De Belgische man liep in het verleden al correctionele veroordelingen op, woensdag kreeg hij nog eens 22 maanden effectieve celstraf en een boete van 8.000 euro. Een bedrag van 80.000 euro werd verbeurd verklaard. Zijn vriendin kwam er vanaf met een effectieve boete van 800 euro en 10 maanden cel, deels met uitstel. De Nederlander kreeg eveneens 22 maanden cel en een boete van 8.000 euro. De eigenares van het huis in Anzegem kreeg een schadevergoeding van 5.470 euro toegekend.