Anzegemnaar sterft bij ongeval net over provinciegrens

Bij een verkeersongeval in Wortegem-Petegem is een Anzegemnaar van 53 overleden.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Zonnestraat en de Bosstraat. De fietser uit Anzegem zag een auto niet aankomen en werd aangereden. De man was op slag dood.

De Anzegemnaar was leraar wiskunde in de campus Sint-Vincentius van scholengroep Sint-Paulus in Anzegem. Daar reageren ze aangeslagen.