Anzegem zoekt huurwoningen voor Oekraïners

Momenteel verblijft er een 60-tal Oekraïners in de gemeente, onder meer in de voormalige pastorie, bij gastgezinnen of in een jeugdverblijf. Maar Anzegem wil een meer structurele oplossing. En tegelijk krijgen ze ook signalen van gastgezinnen.

Davy Demets, Schepen van zorg en welzijn: "Het is zo dat voor mensen die logeren bij gastgezinnen, dat het soms wel wat moeilijker wordt. Veel mensen stonden terecht met hun armen open om Oekraïense gezinnen te ontvangen. Maar doordat alles nu wat langer duurt dan voorzien, is het misschien wel handig wat we wat huurwoningen hebben om die mensen in onder te brengen. Zo kunnen ze zelfstandig wonen."