In Anzegem verwarmen ze huizen dankzij drinkwater

Een primeur in Anzegem. Daar komt een gasloze wijk door gebruik te maken van de warmte van het drinkwater. Voor het project slaan Leiedal en De Watergroep de handen in elkaar.

Tegen 2050 willen de 13 gemeenten van de intercommunale een energieneutrale regio zijn. Gasloze wijken zijn daarbij een belangrijke stap.

Met steun van het Europese project LECSEA komt er op De Voerman dus een speciaal warmtenet dat een dertigtal woningen en een aantal kmo’s zal voorzien van warmte in de winter en afkoeling in de zomer. Het meest bijzondere aan dit project is dat de warmte en koeling gehaald worden uit de hoofddrinkwaterleiding van De Watergroep die aan de site passeert. “Via een warmtewisselaar kan ongeveer 4 graden warmte of koude gehaald worden uit het stromende drinkwater,” getuigt Bert De Winter, directeur Innovatie bij De Watergroep.

Warmtepompen en zonnepanelen

Die hoeveelheid warmte is blijkbaar voldoende. "Per huis of kmo moet de eigenaar wel zelf een warmtepomp voorzien. Die pompen dienen als booster om het water verder op te warmen tot de gewenste temperatuur voor gebruik als sanitair warm water en voor de verwarming van de gebouwen. De boosters worden idealiter aangedreven door hernieuwbare elektriciteit afkomstig van zonnepanelen bijvoorbeeld.”

De techniek kan vandaag enkel toegepast worden nabij een hoofdleiding waar een voldoende groot debiet is.