Anticonceptiepil voor duiven lijkt te werken: kwart minder duiven

De anticonceptiepil voor duiven in Kortrijk lijkt te werken. De populatie is na een jaar met een kwart gedaald, blijkt uit tellingen.

Ook in Kortrijk zorgden duiven steeds vaker voor overlast. Hun uitwerpselen kunnen bovendien ook infecties of ziekten verspreiden. En ze zorgen op lange termijn ook voor schade aan gebouwen. Daarom voedert Kortrijk de duiven sinds vorig jaar met maïskorrels, behandeld met anticonceptie. En dat blijkt te werken: bij tellingen op enkele plaatsen zijn 245 duiven geteld per dag, of 27% minder dan de 337 vorig jaar.

Methode blijft

"We zien na het eerste jaar een duidelijke daling van de duivenpopulatie en blijven de komende jaren de methode toepassen," zegt schepen van Dierenwelzijn Bert Herrewyn. "Volgens dierenrechtenorganisatie GAIA is dit de meest diervriendelijke aanpak als het gaat om duivenbeperking."

Ook in De Panne en Menen werken ze met de anticonceptiepil voor duiven.