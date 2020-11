Anticonceptie tegen duivenoverlast in Menen

Om de duivenoverlast aan te pakken wil de stad Menen de vogels anticonceptie toedienen. In maart volgend jaar start de stad met het project. Dat schrijft Het Nieuwsblad zaterdag.

In Menen zorgen duiven dagelijks voor veel hinder, vooral aan het stadshuis. Het vliegende ongedierte leidt tot overlast door hun grote aantallen, maar ook door hun uitwerpselen. Die veroorzaken al een tijd geurhinder en tasten het metselwerk van het stadhuis aan.

Daarom start de stad vanaf maart volgend jaar met een nieuw project: het schepencollege besliste de dieren te bestrijden door hun anticonceptie toe te dienen. Daarvoor wordt ook op de medewerking van de burgers gerekend: “Mensen die nu voeding geven zouden kunnen meestappen in het verhaal. We weten dat hun bedoelingen diervriendelijk zijn, maar het heeft een omgekeerd effect. Nu kunnen we dat samenbrengen”, aldus schepen Roose.

Menen is niet de eerste stad waar een gelijkaardig project wordt gestart: onder andere in Blankenberge werd eerder zo'n actie georganiseerd.