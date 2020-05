Anticimex uit Roeselare ontsmet werkruimtes tegen coronavirus

Nu de bedrijven maandag weer open gaan, is desinfecteren een prioriteit geworden. Dat merkt het ontsmettingsbedrijf Anticimex uit Roeselare aan het aantal aanvragen. "Voorlopig kunnen we het allemaal nog aan, maar ik verwacht dat het ergste nog moet komen," aldus Chrisophe Gyselinck, managing director bij Anticimex.

Het ontsmetten is preventief, en gebeurt door een speciaal product in de werkruimtes te vernevelen. Niet om het even welk product is echter doeltreffend tegen Covid-19. "Het coronavirus is een heel krachtig en gevaarlijk virus dat ingekapseld is," weet Gyselinck. "Daarom moeten we eerst het omhulsel, de bescherming wegnemen, en dan het virus aanvallen."

In Italië, Spanje en Portugal, waar Anticimex ook actief is, raakt de nieuwe bedrijfscultuur om werkplekken wekelijks te ontsmetten ingeburgerd. Ook bij ons wordt verwacht dat bedrijven regelmatig hun kantoren zullen desinfecteren.