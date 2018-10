Anonieme briefschrijver laat niet meer van zich horen

In Meulebeke zijn de laatste tijd geen anonieme brieven meer gestuurd die ondertekend zijn met "uw burgemeester".

Het onderzoek naar de briefschrijver loopt wel nog, laat burgemeester Dirk Verwilst weten. Hij diende een klacht in voor laster en eerroof tegen onbekenden. De brieven werden heel gericht verstuurd. Zo ontvingen mensen met een beperking een gepersonaliseerde brief met de melding dat de partij van de burgemeester de voordelen voor mensen met een beperking in Meulebeke wil terugschroeven.

Er waren zes reeksen brieven verstuurd. De eerste reeks dateert van in juni, de laatste begin september. Volgens de advocaat van de burgemeester riskeert de dader tot vijf jaar cel. De politieke tegenstanders in Meulebeke hebben al laten weten dat ze niet achter de brieven zaten en dat ze afstand namen van dergelijke praktijken.

