Annick Lambrecht (sp.a) stripfiguur in campagne

Ze voerde in het verleden tijdens gemeenteraadsverkiezingen in Brugge al twee kaar campagne met het figuurtje ‘Annick energiek’ en hoopt dat dat ook in de rest van de provincie aanslaat. Vlaams parlementslid Annick Lambrecht pakt niet uit met folders vol tekst, maar met een online campagne met cartoons. 'Omdat ik politiek heel dicht bij de mensen wol brengen in begrijpbare taal', zegt Annick Lambrecht. 'Het is ook best wel een beetje grappig. Politiek mag op een grappige manier ook inhoudelijk moeilijke zalen proberen uit te leggen.'

Verschillende thema's

De sp.a-politica werkt opnieuw samen met cartoonist Bart Vantieghem. Hij tekende vroeger voor Humo en De Morgen en nu ondermeer voor De Zondag. 8 cartoons belichten telkens een ander thema. Pensioen is er één van. 'Het leven wordt alsmaar duurder. De facturen rijzen de pan uit. En mensen zitten nu met rusthuisfacturen die hoger zijn dan de pensioenen die ze krijgen. Dat is niet meer normaal', zegt Annick Lambrecht.

Ook mobiliteit komt aan bod. Onbegrijpelijk vindt Lambrecht dat op de nieuwe kusttrams straks slechts plaats is voor 2 fietsen. 'Het komt er op neer om een deel compartimenten te voorzien zodat mensen kunnen zitten en de fiets bij hebben. In Kopenhagen heeft men dat toegelaten om de fiets mee te nemen op het openbaar vervoer. Op vier jaar tijd is het gebruik van de fiets vervierdubbeld. Iedereen die dat eens doet, laat zijn auto thuis.'

Hoewel veel mensen het ondertussen wel gehad hebben met verkiezingen en met politiek in het algemeen wil de Brugse politica het belang van de Vlaamse verkiezingen onderstrepen.

'Alle thema’s voor gemeenten en steden zitten in Vlaanderen. Ik denk aan milieu, mobiliteit, fiets- en sportbeleid voor iedereen, cultuur. Ik wil die boodschap toch wel meegeven aan de mensen. Voor de Vlaamse lijst zijn de thema’s voor uw gemeente of stad toch zo belangrijk.'