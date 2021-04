Annemiek Van Vleuten wint de Ronde van Vlaanderen

De Europese kampioene, woensdag ook al winnares in Dwars door Vlaanderen, kwam na 152 kilometer solo aan in Oudenaarde nadat ze wegreed op de Paterberg. Lisa Brennauer en Grace Brown vervolledigden het podium, Lotte Kopecky kon niet meestrijden om winst nadat ze pech kende voor de laatste passage op de Oude Kwaremont.

Lotte Kopecky was als één van de topfavorieten gestart, maar kon door materiaalpech haar kansen niet verdedigen. Op het slechtst mogelijke moment, net aan de voet van de Oude Kwaremont, ging haar ketting eraf. Op de erelijst volgt Van Vleuten haar landgenote Chantal van den Broek-Blaak op. Voor Nederland is het al de achtste zege op achttien edities. Van Vleuten staat voor de vierde keer op het podium. Naast haar zeges in 2011 en dit jaar mocht ze in 2018, als derde, en in 2019, als tweede, het podium op.