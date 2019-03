Ann Soete op Vlaamse lijst Open VLD

De initiële vraag om op de lijst te staan werd gesteld door Open Vld Brugge-voorzitter Jean-Marie De Plancke. Hij vroeg Ann Soete om op die manier de kandidaturen van de Brugse Open Vld-afdeling te ondersteunen. Lijstvormer Bart Tommelein volgde hem daarin en bood haar een lijstduwersplaats aan.

Soete nam in 2012 deel als N-VA-kandidate aan de verkiezingen, en werd verkozen. Ze raakte voor die partij ook in het Vlaams Parlement. Maar de strijd om het lijsttrekkerschap met Pol Van Den Driessche zorgde ervoor dat ze overstapte naar de Open VLD Plus van Mercedes van Volcem. Sindsdien zetelt ze als onafhankelijk parlementslid, en sinds nieuwjaar is ze schepen van bevolking en onderwijs “Omdat ik veel te danken heb aan Open Vld Brugge en in het bijzonder aan Mercedes Van Volcem, ben ik met veel overtuiging ingegaan op dat aanbod. De komende maanden kunnen ze dan ook één voor één op mij rekenen”.

Brugge blijft absolute prioriteit

Ambities met haar plaats op de lijst heeft schepen Soete niet: “Mijn focus ligt nu 100% bij de Bruggelingen die me het mandaat gegeven hebben om mee hun stad te besturen. Een nieuwe termijn in het Vlaams Parlement behoort dan ook niet tot de verwachtingen. Wel hoop ik mijn opgedane ervaring met de andere West-Vlaamse Open Vld-kandidaten te kunnen delen en de kandidatuur van mijn Brugse collega’s te onderstrepen.”

Brugse medekandidaten steunen

Zo staat schepen Mercedes Van Volcem – tevens Vlaams volksvertegenwoordiger op dit moment – op plaats 3 van de Vlaamse lijst. Chris Marain staat op plaats 19, terwijl Jasper Pillen dan weer eerste opvolger is op diezelfde Vlaamse lijst. Op de lijst voor de federale Kamer vinden we dan weer Sandrine De Crom terug.

De ontwerplijst van lijsttrekker Bart Tommelein moet nog ter stemming goedgekeurd worden door de leden van Open Vld . Zij kunnen tussen 12 en 18 maart hun stem uitbrengen. Daarna kan de campagne in de aanloop naar 26 mei op gang geschoten worden.