Ann Schoubs vanaf 1 januari directeur-generaal bij De Lijn

Ann Schoubs wordt op 1 januari de nieuwe directeur-generaal van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn. Ze volgt Roger Kesteloot op, die in mei bekend maakte dat hij zijn mandaat voortijdig wilde beëindigen.

Normaal liep het mandaat van Kesteloot tot 30 april 2022, maar toen hij besloot vroegtijdig een stap opzij te zetten, moest de Vlaamse regering op zoek naar een nieuwe directeur-generaal. Eind juni werden de functieomschrijving en selectieprocedure goedgekeurd. Na een selectieprocedure viel de keuze op Ann Schoubs. Ze start op 1 januari 2021 aan een mandaat van zes jaar.

Uitdagingen

Ann Schoubs (1966) heeft er een lange carrière opzitten bij de NMBS (1991-2017). Eerst als Intern Auditor, daarna als Manager Asset Accounting, als Corporate Controller en als CIO. In haar laatste twee jaar bij de NMBS werkte ze als Head of Supply Chain Management. Na haar carrière bij de spoorwegen werd ze aangesteld als Chief Audit Executive bij de Federale Interne Audit.

De uitdagingen voor Schoubs zijn niet gering. Zo moet De Lijn haar rol zien te vinden in het hertekende Vlaamse openbaarvervoerlandschap. Daarnaast moet de nieuwe gedelegeerd bestuurder ook de nieuwe beheersovereenkomst voorbereiden en de vervoersmaatschappij in wat rustiger vaarwater krijgen. De voorbije jaren kreeg De Lijn regelmatig kritiek over onder meer de dienstverlening, reizigerstevredenheid en stiptheid.

100 dagen

"Ik wil graag dat De Lijn een dynamische organisatie is die op een flexibele manier kan inspelen op de mobiliteitsbehoeften van de toekomst", liet Schoubs bij haar aanstelling verstaan. Ze zal daarom eerst honderd dagen de tijd nemen om verbeterpunten in kaart te brengen en opportuniteiten te bekijken.