Animatie voor jong en oud op LUX festival in Rollegem

Op 20 mei vindt in Rollegem de vijfde editie van het LUX festival plaats. LUX is veel meer dan een gewoon festival. Onder andere de jeugdbrandweer en vzw Het Ventiel zijn aanwezig.

Net als op vorige edities is het kinderen en jongeren baas tussen 14 uur en 20 uur. Om 18 uur starten de optredens van onder meer twee Tomorrowland-dj’s. Het hele festival is volledig GRATIS. Vzw Het Ventiel is het goede doel van LUX 23.

Rollegemplaats is voor één dag het festivalmekka van Zuid-West-Vlaanderen en ver daarbuiten. Vooral gezinnen vinden massaal de weg naar het LUX festival.Logisch, want LUX staat garant voor topanimatie voor jong en (iets) minder jong.Van jeugdbrandweer tot een springkastelendorp. Op zaterdag 20 mei is er overal op het festivalterrein gratis animatie.

Muziek

Van 14 uur tot 18 uur komt medialab Quindo uit Kortrijk live radio maken. Om 18 uur starten de optredens. Op het programma staan reggaeband Heartwash, de Nederlandse coverband THREETHIRD en de dj’s Obi Pittomvils, @itDude en Nina Black. Die laatste twee draaien deze zomer op Tomorrowland.

Het Ventiel

Net als de voorbije jaren schenkt het LUX festival een deel van de eventuele opbrengst aan een goed doel. Dit jaar is dit vzw Het Ventiel. Deze organisatie zet zich met hart en ziel in voor personen met jongdementie. Vorig jaar was de vzw Hartekinderen het goede doel.