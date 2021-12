Animal Rights voert nachtelijke actie aan kalkoenslachthuis in Lendelede

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights had met een vijftiental demonstranten post gevat aan het slachthuis. Ze brachten een laatste groet aan dieren die waren aangevoerd voor de slacht. Ze klagen ook aan dat de dieren niet helemaal gezond het slachthuis in gaan. De actie was symbolisch bij de start van de kerstperiode.

Volys Star is één van de enige overblijvende kalkoenslachthuizen in de Benelux. Animal Rights voerde er al eerder actie. We zagen hoe de veren van de kalkoenen met mest besmeurd waren en beschadigd zijn door het leven in de vuile stallen, waar ze op elkaar gepropt zitten. Door de wrijving gaan de veren stuk. En de stallen worden tijdens hun aanwezigheid niet gereinigd. Dus leven de dieren hun korte leven in hun eigen mest en vuiligheid,” zegt Els Van Campenhout.