Animal Rights: "Varkens in bloedhete metalen doodskist"

"Vorige vrijdag is op beeld vastgelegd dat Debra Meat ook bij de aanvoer van de varkens geen enkele boodschap heeft aan hun welzijn. De dieren worden aangevoerd bij temperaturen rond de 30°C en krijgen geen enkele verkoeling. Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout: “Het is duidelijk dat slachthuis Tielt geen enkele moeite doet om de dieren verkoeling te gunnen tijdens hun laatste levensmomenten. Deze arme varkens wachten letterlijk op de dood in bloedhete metalen doodskisten.”

"De ventilatoren van de trucks draaien niet, er is geen afdak dat schaduw biedt, het slachthuis heeft geen externe ventilatoren opgesteld, het wegdek wordt niet met water nat gesproeid. Kortom, de dieren krijgen geen enkele vorm van verkoeling en lijden onder deze tropische temperaturen. Het vervoeren van dieren tijdens een hittegolf is een zoveelste onderdeel van hun lijdensweg in de vee-industrie”, zegt Van Campenhout.

"De hittestress bij de varkens is voor een geoefend oog overduidelijk. De dieren zijn apathisch, de ademhaling is snel en oppervlakkig, het schuim staat op de lippen en de bek hangt open. Dit is marteling, dit is terreur tegen de dieren."



Debra Meat Tielt Hittestress from Animal Rights Nederland & België on Vimeo.