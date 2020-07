Animal Rights en GAIA voeren actie bij slachthuis Torhout

Aanleiding hiervoor zijn undercoverbeelden die twee weken geleden naar buiten werden gebracht door dierenrechtenorganisatie Animal Rights. Animal Rights campagnecoördinator Els Van Campenhout: “Op de beelden zien we hoe de dieren levend gekeeld worden en ze schreeuwen daarbij de longen uit hun lijf. Wij eisen de sluiting van het horrorslachthuis Van Hoornweder en willen harde straffen voor de dierenmishandelaars.”

Stille demonstratie

Animal Rights en GAIA houden een stille demonstratie om op een serene manier aandacht te vragen voor het lijden van de dieren in het slachthuis van Torhout, waar jaarlijks 650.000 varkens geslacht worden. “Hier zijn de voorbije jaren al miljoenen dieren gestorven. Zelfs met wat het slachthuis op zijn kerfstok heeft, mag deze horrorplek gewoon open blijven. Wij vinden dit op z’n minst gezegd hallucinant.”, aldus Van Campenhout.

De undercoverreportage bracht aan het licht dat kreupele varkens illegaal aangevoerd worden. Daarnaast komen vele dieren bij na de bedwelming en worden bij bewustzijn gekeeld. We zien op de beelden en in de inspectierapporten dat verschillende varkens verdrinken in het broeibad. “Met de bedwelming gaat het consequent mis. De beelden en rapporten bevestigen dat het probleem met de bedwelming al sinds minstens 2017 aan de gang is,” zegt Van Campenhout

Klacht met burgerlijke partijstelling

Animal Rights en GAIA legden een gezamenlijke klacht neer en zullen samen burgerlijke partij staan wanneer het tot een rechtszaak komt. De klacht gaat onder meer over hoe het steevast misgaat met het verdoven van de dieren. GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch: “Dergelijke wreedheden mogen niet ongestraft begaan worden. De dierenwelzijnswetgeving is geen vod papier. Het slachthuis van Torhout bewijst veel lippendienst aan het dierenwelzijn maar is in werkelijkheid een broeihaard van dierenmishandeling.”

"Oude beelden"

In de Vlaamse commissie dierenwelzijn kreeg Ben Weyts eerder deze week heel wat vragen over de undercoverbeelden die opdoken. Maar dat zijn oude beelden, weerlegt Weyts. Intussen is er een nieuwe controle geweest, en die brengt geen nieuwe feiten aan het licht.

