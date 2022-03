Animal Rights dient nieuwe klacht in tegen varkensslachthuis Tielt

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights dient een nieuwe klacht in tegen het varkensslachthuis Debra in Tielt wegens dierenmishandeling. Volgens de organisatie zijn er nieuwe bewijzen. Eind 2019 werd het slachthuis al veroordeeld tot een...

Volgens Animal Rights blijkt uit inspectierapporten van de dienst Dierenwelzijn dat er tussen oktober en december van 2021 opnieuw inbreuken waren in het slachthuis van Tielt.

"Varkens werden geslagen, een kreupel dier dat niet zelfstandig uit de vrachtwagen kon komen werd eerst natgespoten met een waterslang voordat het verkeerd bedwelmd werd met het bedwelmingstoestel, er waren problemen met verdovingsmateriaal dat niet werkte zodat de dieren pas werden bijverdoofd aan de bloedcarrousel. Het slachthuis nam daarbij geen eigen initiatief om de slachtlijn stil te leggen en deed dat pas nadat Dierenwelzijn optrad", zegt Els Van Campenhout, campagnecoördinator bij Animal Rights.

"Inbreuk op milieuvergunning"

Animal Rights spreekt ook van inbreuken op de milieuvergunning. "Uit recente cijfers die Animal Rights heeft opgevraagd bij het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) blijkt dat het slachthuis in 2021 honderdduizenden varkens illegaal heeft geslacht. Er werden in 2021 maar liefst 1.737.629 varkens geslacht, terwijl de omgevingsvergunning geldt voor 1.500.000 varkens per jaar. Het slachthuis is dus illegaal met hun uitbreiding van de slachtcapaciteit begonnen", zegt Van Campenhout.

Daarom dient de organisatie nu opnieuw een klacht in tegen het slachthuis. Dat gebeurde enkele jaren terug ook al, om dezelfde reden. "De horror gaat gewoon door. Wij eisen de onmiddellijke sluiting."

Slachthuis betreurt acties

Afgelopen weekend voerde Animal Rights actie naar aanleiding van het vijfjarige bestaan van de undercoverreportage over het slachthuis. De actievoerders verzamelden in Kortrijk met een rijdende led-wagen waarop de undercoverbeelden op een groot scherm geprojecteerd werden. Op zaterdag 26 maart voert Animal Rights samen met anderen opnieuw actie, deze keer voor het slachthuis zelf.

Debra Tielt betreurt: "We betreuren dat de actiegroep oude en gedateerde beelden heeft verspreid tijdens de actie. De getoonde beelden waarop dieren mishandeld werden, stammen uit 2017 en zijn op geen enkele manier representatief voor de huidige situatie in het Exportslachthuis Tielt", klinkt het.

Het bedrijf geeft toe dat het sinds 2019 enkele waarschuwingen kreeg van de Dienst Dierenwelzijn. "Hoewel dit om een beperkt aantal waarschuwingen gaat, nam Debra deze vanzelfsprekend ernstig. We hebben altijd onmiddellijk de nodige maatregelen getroffen om tegemoet te komen aan de vermelde problemen. Daarnaast willen we ook benadrukken dat het om waarschuwingen gaat en niet om officiële pv's, wat erop duidt dat dit om gebeurlijke, maar even goed te vermijden, incidenten gaat."

Volgens het slachthuis zijn de technische defecten omtrent verdoving verholpen en kreeg de werknemer die de apparatuur in de drijfgangen op een oneigenlijke manier gebruikte, een sanctie.