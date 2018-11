Andrei Lugovski weer heel even op het podium

Eén de opmerkelijke gasten was Andrei Lugovski. De Oostendse zanger herstelt nog altijd van de vergiftiging die hij heeft opgelopen. Het gaat elke dag een beetje beter, maar het blijft zowel fysisch als psychologische een moeizaam genezingsproces. Hij stapt alweer, maar alle bewegingen kosten nog veel moeite. "Ik mag nog niet zingen. Ik mag nog niet optreden. Ik moet nog spieren herstellen. Ik mag wel bepaalde oefeningen doen met een zangcoach, van de dokters. Ademhalingsoefeningen, maar echt zingen mag ik nog niet doen", vertelt hij. Wat wellicht al even moeilijk ligt is het verwerken van wat er gebeurd is, het hele vergiftigingsverhaal. Dat probeert hij te vergeten, hoewel dat moeilijk is.