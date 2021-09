Anderstalige nieuwkomers aan de slag in fandorp door Refu Interim

In Brugge is vandaag, niet toevallig op het WK Tijdrijden, Refu Interim voorgesteld. Zelfs staatssecretaris voor asiel Sammy Mahdi kwam het initiatief een hart onder de riem steken.

Refu Interim probeert anderstalige nieuwkomers en asielzoekers in te schakelen bij vrijwilligerswerk. Op het WK, onder meer in het fandorp, zijn heel wat van die nieuwkomers aan het werk. Het project van Refu Interim kadert in het inburgeringsdecreet. Refu interim is een soort interimbureau die vrijwilligerswerk zoekt voor nieuwkomers en zelfs mensen die nog in de procedure zitten om erkend te worden. Gestart in 2017 heeft het initiatief al heel wat nieuwkomers ingeschakeld. Ze leren zo de taal en ons land veel sneller kennen.

Traditie

"Nieuwkomers, of het nu asielzoekers of erkende vluchtelingen zijn, willen niet liever dan de handen uit de mouwen steken en een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving," zegt de staatssecretaris. "Dergelijke projecten helpen nieuwkomers om te integreren, vaardigheden te leren en hun eigenwaarde op te krikken. Bovendien is het WK wielrennen een mooie kans voor nieuwkomers om kennis te maken met onze traditie van de koers".