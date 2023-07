Op de E403 van Kortrijk richting Brugge, ter hoogte van Roeselare, is het anderhalf uur aanschuiven door werken.

Het gaat om herstellingswerken. Vanaf afrit Izegem tot aan afrit Roeselare-Rumbeke moet het verkeer over één rijstrook in plaats van over drie. Zowel de midden- als de rechterrijstrook worden hersteld.

Als het weer meezit zouden de werken vrijdagnamiddag klaar moeten zijn.