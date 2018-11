Andere zaak van verdachte kotmoord uitgesteld

M.M., de jonge Afghaan van 20 die verdacht wordt van de dubbele moord in een studentenhuis in Kortrijk, moest vanochtend ook voor een zware aanklacht van foltering voor de rechter komen.

In die zaak staat hij terecht met nog drie Afghaanse twintigers. Op vraag enkele advocaten stelde de rechter de zaak uit tot 3 december.

Twee van de vier Afghaanse jongemannen die terecht staan voor foltering maar ook slagen en verwondingen zitten al in de cel, één van hen als verdachte van de moord op een Russisch meisje en een Afghaanse vriend eind september. Het is enkel die andere man van 25 uit Lendelede die vandaag op de rechtbank aanwezig is, samen met een tolk.



De vier beklaagden zouden ermee gedreigd hebben een jongeman de keel over te snijden. Volgens de dagvaarding ontkleedden ze het slachtoffer ook, sneden ze zijn haar af en dwongen ze hem pikante pepers te eten, alcohol te drinken en een pil te slikken.

Andere zaak: dubbele moord

Op 1 oktober werden een Afghaanse man van 18 jaar en zijn vriendin van Russische origine dood aangetroffen in een studentenhuis in het centrum van Kortrijk. Diezelfde dag werd M.M. gearresteerd in het ziekenhuis waar hij zich voor verwondingen aan zijn hand liet verzorgen. Hij beweert onschuldig te zijn maar daar hecht het Kortrijks parket weinig geloof aan.

