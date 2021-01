Amper corona-overtredingen op oudejaarsavond in West-Vlaanderen

De oudejaarsnacht in West-Vlaanderen is rustig verlopen. Er waren slechts een beperkt aantal meldingen van vuurwerk en lockdownfeestjes. Hier en daar werden ook mensen beboet voor samenscholingen of het overtreden van de avondklok....

In Brugge werd en daar werd vuurwerk afgestoken, maar die overtredingen waren moeilijk te lokaliseren. Vaak was ter plaatse niemand meer te zien. Enkel op de Grote Markt kon een proces-verbaal opgesteld worden. Zowel de Grote Markt als 't Zand waren leeg kort na middernacht.

Later op de avond kwamen nog enkele meldingen binnen van lockdownfeestjes, meestal naar aanleiding van geluidsoverlast. Sommige meldingen waren onterecht, op andere plekken werd een kleine bijeenkomst met 4 à 6 personen die niet tot elkaars bubbel behoorden ontdekt. Er werden in totaal 26 pv's uitgeschreven.

Ten slotte werd voor middernacht één wagen tegengehouden met vier mensen zonder mondmasker die niet tot dezelfde bubbel behoorden, een inbreuk op de social distancing-maatregelen.

Verbreken avondklok en verstoren openbare orde

Ook in Kortrijk, Oostende, politiezone Mira en politiezone Riho bleef het rustig. In Kortrijk werden na middernacht op een aantal plaatsen mensen beboet omdat ze het samenscholingsverbod hadden overtreden.

In politiezone Mira waren de meldingen van lockdownfeestjes telkens vals alarm. Twee mensen werden na middernacht wel bestuurlijk aangehouden voor nachtlawaai en verstoring van de openbare orde.

In Oostende bleef het eveneens kalm. Behalve enkele inbreuken op de avondklok en verstoring van de openbare orde waren er amper incidenten. In de ruime regio rond Roeselare werden elf overtredingen op de avondklok vastgesteld. Van samenscholingen of vuurwerk was geen sprake.