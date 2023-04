Amper 11% subsidies voor West-Vlaams toerisme

15 miljoen euro subsidies voor West-Vlaamse toeristische projecten. Het lijkt veel, maar de totale subsidiepot is bijna 130 miljoen en dus wordt West-Vlaanderen maar karig bedeeld. Dat is toch opmerkelijk, want West-Vlaanderen heeft kusttoerisme, internationaal toerisme in Brugge als kunststad en vredestoerisme in de Westhoek.

Groot verschil tussen de provincies

Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V) bestudeerde de cijfers en bracht de ongelijkheid aan het licht. “De totale pot is aanzienlijk. Als we verder kijken naar andere provincies die de middelen krijgen, dan zien we dat de provincie Antwerpen daar 52% van krijgt. Dat is wel opmerkelijk. In West-Vlaanderen hebben we de kust, het platteland, kunnen we fietsen en genieten. Er zijn wel middelen voorzien, maar ik stel mij wel de vraag hoe het komt dat het verschil tussen de provincies zo groot is”, kaart Vandromme aan.