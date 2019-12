Amper 1 op 10 bushaltes heeft fietsenrek

Amper 1 op 10 bushaltes in West-Vlaanderen is uitgerust met een fietsenrek of overdekte fietsenstalling.

Vlaams volksvertegenwoordiger Annick Lambrecht (sp.a): "Dat is veel te weinig. Als we in onze provincie meer mensen op de fiets willen krijgen én het openbaar vervoer willen promoten, moeten we ervoor zorgen dat mensen hun fiets ook kwijt kunnen aan de bushalte. Ik stel daarom voor om minstens 1 op 4 bushaltes te voorzien van fietsenrekken."

Door de afbouw van het openbaar vervoer (vooral buiten de dorpskernen en buiten de steden) is het al moeilijk om zich te verplaatsen en moet men meer en meer verschillende vervoersmiddelen gebruiken om zich te verplaatsen. Precies daarom moeten we net wel en net hier extra inzetten op combimobiliteit, zegt Lambrecht.

Antwerpen doet beter

In West-Vlaanderen zijn er 536 bushaltes met fietsbeugels en 107 bushaltes met overdekte fietsparkeerplaatsen. Slechts 8% van de bushaltes in West- Vlaanderen beschikken dus over bijhorende fietsrekken outdoor en slechts 1,6% van de haltes hebben een overdekte fietsenstalling. Als we dit vergelijken met Antwerpen bijvoorbeeld, zijn daar 12% van de haltes uitgerust met fietsbeugels en 5,3% van de haltes met overdekte fietsenstallingen.

Uit het antwoord van Vlaams minister Lydia Peeters op een parlementaire vraag van Annick Lambrecht blijkt dat het nog niet duidelijk is hoeveel middelen deze legislatuur beschikbaar zullen zijn voor de inrichting van mobipunten, waar kwaliteitsvolle fietsenstallingen toe behoren.