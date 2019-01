Amokmakers krijgen plaats- en contactverbod

Rond elf uur 's avonds brak daar een vechtpartij uit tussen een groep Tsjetsjenen en Afghanen. De politie kon snel optreden en door middel van verschillende camerabeelden en getuigenissen werden de aanstokers geïdentificeerd. Volgens getuigenissen ging het om een afrekening na de dubbele moord in een studentenhuis begin oktober. Enkele mensen moesten dan afgevoerd worden met verwondingen.

Boetes op inbreuken

In samenspraak met de politie krijgen vijf personen een plaatsverbod. Het verbod gaat morgen in en geldt voor een maand. De bewuste relmakers mogen het centrum niet meer in, meer bepaald in de stationsbuurt, het winkelwandelgebied en de Veemarkt. Tussen beide groepen is er ook een contactverbod van vier maanden op het hele grondgebied. Op elke inbreuk staat een maximumboete van € 350.

