Amfibieboot Normandie maakt laatste tochtje voor het verdwijnt

In Sint-Idesbald bij Koksijde is vanmorgen nog eens de amfibieboot "De Normandie" uitgereden.

Een iconisch zicht van kusttoerisme, maar de kans is groot dat het om een van de laatste keren gaat. Kustondernemer Rik Vandewalle heeft als kapitein-chauffeur tien jaar lang met hart en ziel gezorgd voor het uitzonderlijke "vaar- en rijvoertuig" dat ooit gemaakt was voor grote militaire landingen op Afrikaanse en Normandische kusten. De laatste 60 jaar heeft hij duizenden toeristen en kinderen gelukkig gemaakt.

Museumstuk?

Ruim 20.000 van die vaartuigen zijn er gebouwd. Maar de toeristische excursiedagen van de Normandie zijn geteld. Steeds strengere veiligheidsvoorschriften van de scheepvaartinspectie doen het initiatief stranden. Voortaan moest Rik alle toeristen registreren en melden aan de kustwacht MRCC en dat is niet meer haalbaar. Soms vervoerde de amfibieboot tot 500 mensen per week en op drukke zomerdagen tot 200 per dag. Vorig jaar kon de Normandie niet uitvaren door coronabeperkingen op groepen. De kapitein zou heel graag hebben dat de amfibieboot in Sint-Idesbald blijft, misschien in een museum, maar een precies toekomstplan is er nog niet.

