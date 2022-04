Amerikaanse Zeearend neergestreken in Elverdinge

In Elverdinge is een Amerikaanse Zeearend neergestreken. Het gaat om een tam dier dat begin dit jaar ontsnapt is tijdens een demonstratie in de buurt van Antwerpen en dat nu al een goeie week in de buurt van Elverdinge rondhangt.

De roofvogel werd de eerste keer in Elverdinge gespot op 11 april. Daarvoor was hij ook te zien in de buurt van Waregem. Het dier is ontsnapt tijdens een show van een valkenier in de buurt van Antwerpen. Er hangt nog een riempje rond zijn poot. De eigenaar probeerde hem te vangen maar dat is blijkbaar niet gelukt.

Leden van Natuurpunt konden het dier fotograferen. De indrukwekkende roofvogel is nog niet volwassen, dat zie jij aan zijn veren. Bij volwassen exemplaren zijn de kop en de staart volledig wit. Zeearenden eten normaal vis maar deze arend moet het nu doen met konijnen, kip of haas. Het is opvallend dat het dier, dat in gevangenschap opgegroeid is, er in slaagt om zelf op jacht te gaan, zegt Guido Quaghebeur van Natuurpunt Poperinge-Vleteren.