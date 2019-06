Amerikaanse tv: ‘Brugge meest dementievriendelijk ter wereld’

'Brugge is de meest dementievriendelijke stad ter wereld’. Dat zegt de populaire Amerikaanse tv-zender NBC die hierover een reportage maakte. Brugge is al sinds 2010 een dementievriendelijke stad.

De stad levert continu inspanningen om dit waar te maken, zegt Brugge.

Schepen van Welzijn Martine Matthys: “Het gaat hier dan wel niet om een officiële erkenning of titel, maar het bevestigt wel dat de rol die we als stad sinds jaren spelen naar waarde wordt geschat. Brugge is toonaangevend voor de laagdrempelige benadering van de aandoening. Zo geven we regelmatig tips aan de gemeenschap over hoe men met dementie kan omgaan en hoe men toegankelijke initiatieven kan organiseren om zo het taboe te doorbreken.”

Burgemeester Dirk De fauw: “Het aantal personen met dementie neemt elk jaar toe. Brugge telde 2.941 personen met dementie in 2018. Tegen 2035 verwachten we een stijging met 31% tot 3.853. De belangrijkste oorzaak is de stijgende levensverwachting en de vergrijzing van de bevolking. Het is daarom ook belangrijk om onze inspanningen voort te zetten, zoals we ook in het beleidsplan 2019-2024 hebben opgenomen. Specifiek in de buurt van woonzorgcentra en dienstencentra willen we bijvoorbeeld dementievriendelijke prikkels aanbrengen.”

Foton speelt belangrijke rol

Een belangrijke partner van stad Brugge hierin is Foton, het regionaal expertisecentrum wat dementie betreft. Hun missie is om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun omgeving te behouden of te verbeteren. Foton geeft cursussen en workshops, en werkt samen met de diensten van Stad Brugge en Mintus.

Een mooi actueel voorbeeld is het kunstproject dat vanuit de dienst Welzijn – Mintus is opgezet, in samenwerking met de Stedelijke Academie Brugge DKO, het expertisecentrum Foton, Het Ventiel, Alzheimerliga, de Brugse woonzorgcentra en een groep vrijwilligers. Het gaat hier om een sociaal en artistiek kunstproject waarbij men personen met dementie o.a. de kans geeft om wat ze niet meer onder woorden kunnen brengen te laten uiten op een creatieve manier. Het kunsttraject loopt over een volledig schooljaar en op 21 september 2020, op de Werelddag dementie, start een 14-daagse tentoonstelling in de Bogardenkapel met de gemaakte werken.

BEKIJK HIER DE REPORTAGE VAN NBC: