Amerikaanse miljardair David Blitzer wil KV Oostende kopen

Vrijdag raakte bekend dat er een bod van 5,5 miljoen euro was voor 100 procent van de aandelen. Nu blijkt dat bod afkomstig te zijn van de Amerikaan David Blitzer. Hij is actief bij Blackstone, een private equity-fonds uit de Verenigde Staten. Zo'n fonds investeert in niet-genoteerde ondernemingen om die te begeleiden in hun groei. Verder is Blitzer nog eigenaar van de Engelse voetbalclub Crystal Palace.

De steenrijke Amerikaan wil naast de overname van de aandelen ook 6 miljoen euro neertellen om de schulden aan vorige eigenaar Marc Coucke te vereffenen. Ook de tribune van Coucke zou hij overkopen voor 20 miljoen euro. Daarmee is het probleem van de hoge huurprijs die de club moet betalen ook meteen van de baan.

"Lokale verankering"

Huidig voorzitter Frank Dierckens ziet zo'n volledige overname echter niet zitten. Hij wil liever 70 of 80 procent overlaten aan een buitenlandse partner om zo voorzitter te blijven. De Tieltenaar vindt dat belangrijk voor "de verankering van KVO in Oostende". Als het Amerikaanse bod het haalt, is zijn rol helemaal uitgespeeld.

Er zouden nog drie andere kandidaat-investeerders zijn. Sowieso valt de beslissing deze maand nog.

