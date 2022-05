Amerikaanse Memorial Day ook herdacht in Waregem

De laatste maandag van mei, vandaag dus, is het Memorial Day. Dan herdenken de Verenigde Staten de militairen die het leven lieten in oorlogen overal in de wereld.

En traditioneel wordt ook op het Flanders Field Cemetery in Waregem een plechtigheid gehouden. Daar liggen bijna 400 Amerikaanse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog begraven. Door de oorlog in Oekraïne krijgt de herdenking extra betekenis. Burgemeester Kurt Van Ryckeghem: "Als een antwoord op de Russische agressie tegenover Oekraïne, die de veiligheid en stabiliteit in Europa bedreigt, moeten we samen sterk staan."

Als eerbetoon aan de gesneuvelde soldaten vuurden Belgische militairen een eresaluut af en legden kinderen uit de Waregemse basisscholen bloemen neer op de graven.