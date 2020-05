Amerikaanse investeerder heeft grootse plannen met KV Oostende

Paul Conway, de Amerikaanse investeerder van KV Oostende, heeft zijn plannen bij de kustploeg uit de doeken gedaan. De sterke man achter de Pacific Media Group (PMG) wil de club doen heropleven na een moeilijke periode met sportieve en financiële perikelen.

KV Oostende gaat de Moneyball-tour op met de nieuwe eigenaars. Voortaan zal de kustploeg zich baseren op statistieken en data om gerichte aankopen te doen. Ook de verdere uitbouw van de jeugdacademie staat bovenaan het to-dolijstje van Conway.

Een andere kwestie is dan weer de positie van trainer Adnan Čustović. Het blijft onduidelijk of hij mag blijven aan de kust. Pacific Media Group nam eerder ook het Franse Nice, Barnsley in Engeland en het Zwitserse FC Thun over. Dat deed het met wisselend succes. Afwachten dus wat het wordt bij KVO.