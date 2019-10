Amenra 20 jaar: vuurspektakel & uniek concert

En dat schiep een haast apocalyptische sfeer op het Leie-eiland. En Amenra heeft voor die gelegenheid nieuw werk gecreëerd.

Het was een onwezenlijke ervaring, een concert van Amenra en een vuurritueel op het Leie-eiland in Menen. Amenra heeft voor het spektakel nieuw werk gecomponeerd en beeldend kunstenaar Johan Tahon heeft een sculptuur gemaakt, dat door het vuur verteerd wordt. Of toch niet. Op de muziek van Amenra onthulden de vlammen het kunstwerk beetje bij beetje in een magische sfeer.

"Dit is ongelofelijk", zegt Johan Tahon. "Waanzinnig was dit. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Onvoorstelbaar, onvoorstelbaar. Op een bepaald moment werd het beeld roodgloeiend en was ik bang dat het zou vallen, maar het is mooi blijven staan."

Amenra bestaat 20 jaar en heeft alle aspecten, die de groep gevormd hebben in een apocalyptisch live-evenement gegoten. Maar veel intenser dan de muziek of de beeldende kunst, is de beleving op het eiland.

Griet Vanryckegem, schepen van cultuur Menen: "Wij moeten eigenlijk die kunstenaars blijven een nest bieden, dat ze kunnen creëren, de vrijheid krijgen los van praktische beslommeringen, om die hartenklop in de samenleving die nu een beetje rusteloos is, tot rust te brengen. En dat is wat cultuur kan."

Ritueel rond beeld

Amenra heeft zich over de jaren ontwikkeld van een louter doom metal band tot een visueel artistiek collectief, dat een ruim publiek aanspreekt. Colin H. Van Eeckhout, frontman Amenra: "Ik zat samen met Johan Tahon. Hij zei: ik ga een beeld maken ter ere van jullie en dan dachten we, oké dan gaan wij er een ritueel rond bouwen. Dan moeten we dat op onze manier brengen, in het leven roepen eigenlijk. Dat is een ervaring, een gedeeld moment met al die mensen hier en degenen die er waren erbij en zijn getuige."

Het blijft dus bij een eenmalige beleving, maar de muziek vinden we wellicht nog terug op een nieuw album van Amenra.

