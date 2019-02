Ambulanciers troosten kinderen met knuffelbeer

Zo’n 10% van de ambulanceritten bij Brandweer Westhoek zijn voor tussenkomsten met kinderen. De beertjes dragen een gepersonaliseerd T-shirtje met het logo van Brandweer Westhoek. Met de knuffelberen wil Brandweer Westhoek de emotionele impact van een ambulancerit voor de jongste patiëntjes verzachten en hen in de meest comfortabele wijze naar het ziekenhuis overbrengen.

Idee van ambulancier Cindy

Tot voor kort werden tweedehands knuffeldiertjes na een grondige was- en herstelbeurt gebruikt als troostmiddel. Het probleem hiermee was dat die alle groottes en vormen hadden en dus niet handig waren om op te bergen in een ambulance. Dit gaf ambulancier Cindy het idee om een eigen knuffelbeer van Brandweer Westhoek te laten produceren. Een initiatief dat door de zoneleiding van Brandweer Westhoek volledig werd gesteund. Er werden zo’n 1.000 knuffelbeertjes aangekocht en verdeeld over de 12 ambulancediensten van Brandweer Westhoek.