Ambulanciers aangevallen in Avelgem

Hulpverleners kwamen ter plaatse aan jeugdhuis Krak in Avelgem voor iemand die onwel geworden was. Terwijl de hulpverleners zich ontfermden over het slachtoffer, ging een 19-jarige jongemand de ambulance te lijf. De voorruit werd verbrijzeld, maar de ambulanciers raakten niet gewond. De dader werd opgepakt, het is niet duidelijk of er een link is met het slachtoffer.

Er werd uiteindelijk een tweede ambulance opgeroepen om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen.

Steeds vaker agressie

In Avelgem zijn er maar twee ambulances, waarvan er nu één tijdelijk buiten gebruik is. De laatste vijf jaar is het aantal incidenten toegenomen. Hulpverleners krijgen steeds vaker te maken met fysieke en verbale agressie.

Volgens diensthoofd Dominiek D'Haene is het geweld te wijten aan de straffeloosheid van justitie. D'Haene wil dat agressie tegen hulpverleners zwaarder bestraft wordt. In Nederland bijvoorbeeld staat er een gevangenisstraf tegenover geweld tegen hulpverleners.