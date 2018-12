Alweer vandalisme in station Kortemark

Een vervelende zaak, dat vinden zowel de gemeente Kortmark, als ook het sociale project ‘De Stoasje’ dat er elke donderdag een onderdak heeft.

Volgens getuigen is het vandalisme het werk van enkele jongeren. Al in april zette de gemeenteraad van Kortemark het licht op groen voor de komst van twee bewakingscamera’s: één in de wachtzaal en aan de fietsenstalling buiten. Maar een half jaar later hangen er nog altijd niet. Burgemeester Toon Vancoillie: "Er moet een glasvezelkabel getrokken worden. We wachten op Infrax. Die andere camera komt aan de buitenkant. Dat is wachten op Infrabel. Ik weet ook niet waarom dat zo lang moet duren."