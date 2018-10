Alweer te zwaar verdict voor Club

Twee wedstrijden ver in de Champions League telt Club Brugge 0 op 6. Maar cijfers zeggen niet alles, want de 3-1-nederlaag op Atletico Madrid was geen correcte weergave van de waardeverhouding. In de andere wedstrijd versloeg Dortmund Monaco met 3-0. Ook de Fransen tellen 0 op 6. De strijd om...

Club Brugge kwam zich helemaal niet ingraven bij de nummer 2 van de wereld en stak in de eerste helft geregeld de neus aan het venster. Toch was het Griezmann die voor de 1-0 zorgde. Maar de Belgische landskampioen zette in de duels en de aanvalsdrift zeker zijn voet naast Atletico en kwam nog voor de rust langszij na een heerlijke krul van Danjuma.

Na de pauze was het allemaal wat minder bij blauw-zwart. De tweede bal was te vaak voor de Madrilenen. Maar kansen kreeg de thuisploeg amper. Tot Griezmann halfweg de tweede toch de weg naar doel vond. De 2-1 kwam hard aan bij Club, dat geen antwoord meer vond en diep in blessuretijd nog een te zware 3-1 moest slikken. 0 op 6 staat zo op het bord na twee wedstrijden. Het is duidelijk dat AS Monaco wellicht de tegenstander wordt om te bikkelen voor de derde plaats.