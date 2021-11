De Oostendse sociale huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard heeft vanmorgen opnieuw een verdachte poederbrief in de bus gekregen. Dat bevestigt voorzitter Quinten Goekint. Het is al de tweede keer dit jaar.

Het gebouw werd meteen afgesloten en brandweer en politie zijn massaal ter plaatse. Niemand mag het kantoor nog in of uit. Door het verplichte telewerken waren er maar 5 personeelsleden aanwezig, zij moeten dus voorlopig op hun werk blijven. De civiele bescherming onderzoekt intussen over welk poeder het gaat en of het schadelijk is. De vorige keer bleek het gewoon om bloem te gaan.

