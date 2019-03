Aluminiumreus Norsk Hydro getroffen door cyberaanval

Norsk Hydro, een van 's werelds grootste aluminiumproducenten met ook een vestiging in Lichtervelde, is getroffen door een grote cyberaanval. Op verschillende locaties in Europa en de Verenigde Staten is de productie verstoord, meldt het Noorse bedrijf.

De aanval trof het centrale IT-systeem van de multinational maandagnacht, waarna de problemen zich verspreidden naar locaties in verschillende landen. Een aantal fabrieken is tijdelijk stilgelegd, ook die in Lichtervelde.

Bepaalde productieprocessen die normaal gesproken geautomatiseerd zijn, worden waar mogelijk handmatig gedaan. Het gaat onder meer om de fabrieken waar aluminium gesmolten wordt. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade van de cyberaanval is. Volgens de woordvoerder ligt de focus van het bedrijf nu bij het verzekeren van de veiligheid van het personeel.

De Noorse Autoriteit voor nationale veiligheid (NSM), gespecialiseerd in cyberaanvallen, zegt Norsk Hydro bij te staan. "We proberen natuurlijk een eventuele verspreiding na te gaan, maar we hebben voorlopig niets opgespoord", aldus NSM-communicatiedirecteur Mona Strom Arnoy. Het bedrijf heeft ruim 35.000 werknemers in 50 landen. In België heeft Norsk Hydro sinds eind 2017 Sapa volledig overgenomen.

De Noorse staat heeft ruim een derde van het bedrijf in handen. De website van het bedrijf is onbereikbaar. Slechts enkele uren voor de cyberaanval had het Noorse bedrijf aangekondigd dat Svein Richard Brandtzaeg op 8 mei aan de top wordt opgevolgd door Hilde Merete Aasheim.