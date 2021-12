Altrio opent "Fast Pass" testcentrum voor zorgverleners

Door de vierde coronagolf lopen de wachttijden in de gebruikelijke testcentra en in de testlabo’s op. Dat is een probleem voor zorgverleners die zich regelmatig willen laten testen. De snelle PCR-testcentra zijn er speciaal voor fysieke of mentale zorgverleners zoals (huis)artsen, specialisten, verpleegkundigen, zorgkundigen en kinesitherapeuten...

Er zijn geen wachttijden zoals bij de drukbezette reguliere testcentra. Zorgverleners kunnen er gewoon binnenwandelen en de PCR-test laten afnemen door ervaren mensen. De uitslag van die test wordt binnen de 24 uur aan de zorgverlener doorgegeven. De analyse van de test gebeurt in het testlabo’s van het universitair ziekenhuis van Gent.

Je laten testen als zorgverlener kan aan de Bruggestraat 132 in Torhout.