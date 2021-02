Alternatief voor Kattenstoet verschoven naar juli

Toen eind januari de coronacijfers een plotse stijging kenden, ontstond bij de regisseurs van ‘Kattenkronkels’ twijfel over de haalbaarheid van het evenement in de maand mei. Op een veilige manier repeteren met kleine groepen deelnemers werd – door de toenemende cijfers - twijfelachtig. Vanuit het directiecomité van de Kattenstoet werd een overleg gepland met de regisseurs en de betrokken diensten om uit te kijken naar een alternatieve datum, die meer zekerheid biedt betreffende de veiligheid van de acteurs en vrijwilligers en die het ook toelaat voldoende te repeteren voor dit evenement. Deze alternatieve datum werd gevonden tijdens het eerste weekend van juli.

Start van de Ieperse zomer

Door de datum twee maand op te schuiven, zal Kattenkronkels de Ieperse zomer op gang trekken. Zo kunnen de bijna 50 verschillende groepen op een gezonde manier repeteren voor de drie verschillende fietstochten die zullen plaatsvinden op 3 en 4 juli 2021. Zo’n 900 vrijwilligers worden tijdens het weekend ingeschakeld en zorgen ervoor dat 5000 fietsers deel kunnen nemen aan deze activiteit.

Diego Desmadryl, voorzitter directiecomité Kattenstoet: “Voor de zekerheid gingen we op zoek naar een nieuwe datum voor Kattenkronkels. Want het is onmogelijk om nu op een coronaveilige manier te repeteren. Verplaatsen was dus de enige en logische manier om dit mooie project toch te laten plaatsvinden. De nieuwe datum is bovendien zorgvuldig uitgekozen, dankzij Kattenkronkels start het zomerprogramma van Stad Ieper met deze unieke en creatieve fietstochten. Na de inspanning op een Iepers terrasje weer tot rust komen, zou natuurlijk het neusje van de zalm zijn.”

