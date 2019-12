Alternatief dronespektakel boven Brugge met oudejaars

Op oudejaarsnacht zullen 80 drones een spectaculaire lichtshow presenteren boven ’t Zand. De drones zijn computergestuurd en zullen via lichteffecten diverse figuren, teksten en beelden vormen. Burgemeester Dirk De fauw is verheugd met deze primeur voor ons land: “Geen enkele andere Belgische stad deed ons dit voor. We kiezen dus niet voor knallend vuurwerk dat dieren opschrikt. Bovendien is dit alternatief ook minder belastend voor het milieu".

Andlight

De droneshow is een realisatie van het bedrijf Andlight dat gerund wordt door twee jonge Brugse ingenieurs. Om het spektakel te organiseren moesten ze de toelating krijgen van de Belgische luchtvaartautoriteiten, want het vliegen met drones is aan heel veel regels onderhevig. Het spektakel kost de stad en de vzw Pluzand samen 25.000 euro.

Verkeersvrij

De droneshow start kort voor middernacht en duurt ongeveer een kwartier. Het verkeer wordt onderbroken vanaf 23.30 tot 00.20 uur tussen de Unescorotonde en de Bloedput. Tijdens die periode wordt ook de bushalte aan ’t Zand niet bediend. Het Koning Albert I-park zal niet toegankelijk zijn tussen 23.30 en 00.20 uur.

Hieronder zie je alvast een impressie van een lichtshow door Andlights