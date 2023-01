Hotels betalen 125 euro per slaapplaats, voor een vakantiewoning is dat 250 euro per bed. De minimumbelasting bedraagt 1.000 euro per verblijf. Ook wie zijn tweede verblijf verhuurt als vakantiewoning moet de toeristenbelasting betalen, maar dan valt de tweedeverblijfstaks weg.

Uitbaters van toeristische logies beslissen zelf of ze de toeristenbelasting doorrekenen aan hun klanten. De ingreep moet Knokke-Heist jaarlijks 2 miljoen euro opleveren.