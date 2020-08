"Als het regent in Brussel, druppelt het in Brugge"

De stad Brugge bevestigt dat alle negatieve coronaberichten over België tot in het buitenland nazinderen. Toeristen mijden daardoor ook een citytrip in bijvoorbeeld Brugge.

"Ik hoor net dat Brussel code rood kleurt. Als het regent in Brussel dan druppelt het in Brugge," zegt schepen van toerisme Philip Pierins. "De afstand tussen beide steden is naar buitenlandse normen niet zo groot". Het najaar ziet er ook niet goed uit, de grootste hoop is nu gevestigd op het eindejaar. Wintergloed en de kerstmarkt in Brugge lokken elk jaar veel toeristen. En dat kan hopelijk ook dit jaar. "Een volledige redding van het jaar komt er niet. Er zijn echt heel wat zaken die moeite hebben om overeind te blijven".