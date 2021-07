Alouettes III stijgen voor het laatst op in Koksijde

De helikopters van het type Alouette III deden jarenlang dienst op de commando- en logistieke steunschepen van de marine. Later gingen ze ook mee op missie met de fregatten, en met de schepen van de Nederlandse marine, in Caribisch Nederland. Onlangs ging in Zeebrugge het marinschip Godetia uit de vaart, één van de Alouettes was nog mee op die missie. (lees verder onder de video)