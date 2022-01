Almaar minder brandweervrijwilligers: "Sterkste daling in West-Vlaanderen"

West-Vlaanderen telt een tekort aan brandweervrijwilligers. In vijf jaar tijd zijn er 213 vrijwilligers minder. Dat is de sterkste daling in Vlaanderen. Volksvertegenwoordiger Melissa Depraetere (Vooruit) uit Harelbeke heeft een voorstel ingediend om de opleiding lichter te maken.

Er zijn in ons land 17.300 brandweerlieden, van wie 10.900 vrijwilligers. De leden van de vrijwillige brandweer vervullen dezelfde taken als de beroepsbrandweerlieden, maar zijn niet voltijds in dienst. Toch is dat aantal niet voldoende. In heel Vlaanderen daalde het aantal vrijwilligers sinds 2015 met 556. In West-Vlaanderen waren er in 2020 213 brandweervrijwilligers minder dan vijf jaar ervoor.

Ook in de andere Vlaamse provincies is het aantal gedaald. Enkel in Vlaams-Brabant zijn er 72 vrijwilligers bijgekomen.

Voorstel

Dat het brandweerkorps minder vrijwilligers telt, heeft meerdere redenen. Zo vinden velen het moeilijk om een balans te vinden tussen privé- en werkleven, is er een tekort aan beschikbare opleidingsplaatsen, duren de procedures heel lang en is er een gebrek aan informatie.

Na overleg met verschillende hulpverleningszones dienden Vooruit en PS samen een resolutie in voor een betere rekrutering van brandweervrijwilligers en een verbetering van hun statuut. Concreet willen de partijen de inzetbaarheidstermijnen verkorten en er zoveel mogelijk voor zorgen dat de woonplaats van de kandidaat in de buurt ligt van de plek van de opleiding en het toekomstige brandweerkorps. Daarbij moet er volgens de socialistische partijen ook meer rekening gehouden worden met de behoeften van de hulpverleningszones.

Ook willen ze nagaan wat de beweegreden is van een kandidaat om de opleiding stop te zetten. Om mogelijke extra kandidaten aan te trekken, willen ze ook vakken voorzien die toespitsten op de veiligheidsberoepen in het vijfde en zesde middelbaar.

Cijfers West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen zijn er vier hulpverlenigzones: Hulpverleningszone 1, Midwest, Westhoek en Fluvia. 393 vrijwilligers waren actief bij Hulpverleningszone 1 in 2015, in 2020 waren dat er drie minder. Bij Midwest waren er in 2015 nog 602 vrijwilligers, in 2020 waren dat er nog 598. De sterkste daling zien we bij brandweerzone Westhoek. In 2020 waren er 129 vrijwilligers minder dan in 2015. Van 977 naar 848. Ook bij Fluvia een daling van 77 personen. Van 707 in 2015 naar 630 in 2020.